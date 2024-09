Meno tasse per chi fa figli, cosa prevede il piano di Giorgetti

Introduzione

Secondo il quotidiano Il Foglio il ministro dell’Economia starebbe lavorando a un intervento “shock” da 5-6 miliardi per la natalità, da inserire nella Manovra 2025.

Attraverso una revisione delle detrazioni fiscali il progetto allo studio del Mef mira a istituire un "quoziente familiare" che premi i nuclei familiari più numerosi. Già lo scorso anno il titolare di via XX Settembre aveva proposto l’esenzione fiscale per i genitori con più di due figli. Sullo sfondo c'è la relazione di Draghi che conferma come la denatalità resti una minaccia alla competitività futura dell'Unione Europea