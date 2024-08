Introduzione

Diverse le modifiche che il decreto legislativo 110/2024 ha portato nel sistema, in attuazione della riforma fiscale. Si va dalla pianificazione annuale della riscossione dell'Agenzia delle Entrate (con la previsione del discarico automatico per le quote non riscosse dopo 5 anni) a nuove regole sulle impugnazioni delle cartelle e sulla rateizzazione dei debiti dei contribuenti.