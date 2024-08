Introduzione

La firma del decreto attuativo dello scorso 5 agosto ha introdotto una procedura per le imprese che vogliono sanare eventuali errori commessi nell’ambito dell’adempimento collaborativo. La soglia per aderirvi scenderà dagli attuali 750 milioni di euro a 100, ma soltanto nel 2028: in questo modo si spera di agevolare la partecipazione delle grandi aziende.

Ma come funziona la procedura? Si invia all’Agenzia delle Entrate una comunicazione qualificata prima che decadano i termini di accertamento, non andando oltre i 9 mesi dagli stessi. Il documento dovrà contenere i dati fiscali e i numeri relativi alle imposte dovute con tanto di eventuali maggiorazioni legate alle violazioni perpetrate. A quel punto scatta il contraddittorio: entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio del Fisco invierà alla società interessata uno schema di calcolo con l’importo delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alle opportune segnalazioni. Valutate eventuali nuove osservazioni, si procede al pagamento