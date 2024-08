Introduzione

Sono numerose le date da ricordare nella seconda metà del mese, una volta conclusa la sospensione estiva per i termini relativi a dichiarazioni e pagamenti con modello F24. Ben 119 gli appuntamenti in programma il 20 agosto, dove si va da liquidazione e versamento Iva mensile ai contributi Inps per la gestione separata dei collaboratori.

Altri appuntamenti sono invece in programma il 26 agosto, scadenza della prestazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni; il 30 agosto, ultimo giorno per la Dichiarazione dei redditi soggetti ISA; e infine il 31 agosto, quando va trasmessa telematicamente la dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati.