Il calendario sulle comunicazioni fiscali previsto dal Dl Adempimenti si aggiunge a quello in vigore dal 2016 sui pagamenti nel periodo estivo. Come stabilito dall'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016 tra il 1° agosto e il 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle seguenti somme:

Dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972;

Dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;

Derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004