Introduzione

L'Istituto di previdenza ha recepito la norma prevista dalla Legge di bilancio e riservata ai lavoratori che non hanno maturato contributi prima del 1° gennaio 1996 e che sono iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) o ai fondi speciali.

La misura rispecchia quella introdotta nel biennio 2019-2021 con la differenza che non sarà possibile detrarre al 50% la spesa sostenuta sugli oneri da riscatto. Per il pagamento dell'onere è valida l'opzione della rateizzazione per un massimo di 120 quote mensili senza interessi come alternativa al versamento in un'unica soluzione.

La pace contributiva può coprire periodi di "buco" fino a 5 anni, anche non consecutivi, e si calcola moltiplicando l'imponibile degli ultimi 12 mesi per l'aliquota contributiva Ivs. Sarà possibile inoltrare la domanda fino al 31 dicembre 2025