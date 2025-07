Ddl ColtivaItalia, in arrivo 1 miliardo per agricoltura: cosa prevede

Il responsabile del dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia, l’onorevole Aldo Mattia, ha poi fornito ulteriori dettagli sulle risorse messe in campo dal governo. In particolare ha sottolineato come siano previsti “novecento milioni di euro divisi in tre tranche, da 300 milioni di euro ciascuna, per finanziare tre pilastri del settore primario: un fondo per la sovranità alimentare in settori di particolare fragilità come la coltivazione di frumento e soia e la zootecnia; l'attuazione di un piano olivicolo nazionale che preveda il reimpianto di oliveti con varietà resistenti e il ripristino della capacità produttiva dell'Oliveto Italia; l'allevamento Italia, per ridurre la dipendenza dell'estero sostenendo la produzione di carne bovina negli allevamenti nazionali e rafforzando la cosiddetta 'linea vacca-vitello'".