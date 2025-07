Carrefour Italia, supermercati comprati da NewPrinces: cosa succederà

Introduzione

Una rete fatta di 1.188 sedi sparse per tutto lo Stivale - 41 ipermercati, 315 supermercati, 820 minimarket e 12 cash&carry (self service) – che passano in mano a un’azienda italiana: NewPrinces Group ha annunciato che rileverà i punti vendita del gruppo francese Carrefour, in un’operazione con un enterprise value da un miliardo di euro. Insomma: i supermercati Carrefour tornano italiani.

Dall’integrazione tra le due realtà, la cui chiusura è prevista per il terzo trimestre dell’anno, nascerà la seconda forza nostrana nel settore food per quanto riguarda il fatturato e la prima per quanto riguarda l’occupazione (13mila operatori diretti in Italia, più di 18mila nel mondo e altre 11mila persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne). Il percorso non è però tutto in discesa e i sindacati temono ricadute occupazionali.