Supermercati Pam, dipendenti licenziati dopo "test del finto cliente"

È ciò che è successo a tre lavoratori a Siena e Livorno. Gli ispettori dell'azienda fingono di essere dei clienti nascondendo nel carrello della spesa alcuni articoli “rubati”. Chi non rileva il furto è soggetto a una contestazione disciplinare. Subito la risposta dei sindacati: "Una trappola, i lavoratori non sono poliziotti"

Licenziati per non aver superato il “test del finto cliente”. È ciò che è successo a tre dipendenti della catena di supermercati Pam tra Siena e Livorno, licenziati per non aver individuato i prodotti rubati dal carrello durante un test eseguito dagli ispettori dell'azienda. Come spiega Open , gli ispettori fingono di essere clienti nascondendo nel carrello della spesa alcuni articoli “rubati”. Chi non rileva il furto è soggetto a una contestazione disciplinare. Il primo caso è avvenuto a Siena, con il licenziamento di un dipendente del Punto Pam alla stazione senese. Poi, ad altri due lavoratori livornesi, dipendenti rispettivamente degli store di via Roma e del quartiere Corea.

Sindacati: “Una trappola, i lavoratori non sono poliziotti”

A seguito dei licenziamenti è arrivata la risposta dei sindacati. “Gli ispettori nascondono dei prodotti, attuano poi vere e proprie provocazioni alla cassa, fanno pressioni psicologiche. Una trappola studiata per indurlo a sbagliare e giustificarne così il licenziamento”, denuncia Sabina Bardi, responsabile dell'Area Livorno di UilTucs Toscana, citata da Open. La pratica “mette in difficoltà i lavoratori, che non sono poliziotti”, spiega Massimiliano Fabozzi, segretario di Filcams Cgil Siena. Si tratta di “un atto unilaterale e soprattutto, se un cliente nasconde un prodotto e il cassiere non se ne accorge, non può essere accusato di complicità o licenziato per giusta causa: c’è un problema di democrazia”, aggiunge.