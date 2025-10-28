Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Amazon potrebbe licenziare 30mila dipendenti a partire da oggi

Economia
©Getty

Il colosso della vendita al dettaglio potrebbe operare tagli pesanti al personale. L'obiettivo sarebbe quello di ridurre i costi e annullare la vasta campagna di assunzioni avviata al culmine della pandemia da Covid-19

ascolta articolo

Amazon sarebbe pronta a licenziare decine di migliaia di dipendenti. Come riporta il Guardian, l'azienda di Seattle si preparerebbe a mettere in atto una "inversione di rotta" dopo le "eccessive" assunzioni a seguito della pandemia di Covid. Il colosso della vendita al dettaglio potrebbe infatti tagliare fino a 30.000 posti di lavoro a partire da oggi, con l'obiettivo di ridurre i costi e annullare la vasta campagna di assunzioni avviata al culmine della pandemia, che ha scatenato un'impennata straordinaria, seppur transitoria, della domanda di acquisti online. 

I licenziamenti di Amazon 

L'annuncio dei tagli al personale, di cui danno notizia anche Reuters e Wall Street Journal, arriva mesi dopo che l'amministratore delegato di Amazon aveva avvertito gli impiegati che avrebbero potuto essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Sebbene rappresentino una piccola parte dell'ampia forza lavoro globale dell'azienda, composta da 1,55 milioni di dipendenti, i licenziamenti colpirebbero circa il 10% dei circa 350mila dipendenti aziendali. La Cnbc lo ha definito "il più grande licenziamento nella storia dell'azienda". 

Vedi anche

Amazon Aws down, risolti i malfunzionamenti dei siti in tutto il mondo

Economia: Ultime notizie

Amazon potrebbe licenziare 30mila dipendenti da oggi

Economia

Il colosso della vendita al dettaglio potrebbe operare tagli pesanti al personale. L'obiettivo...

Halloween, aumentano le spese per chi celebra la ricorrenza: i rincari

Economia

Tra zucche, maschere ed eventi dedicati, festeggiare Halloween nel 2025 costerà più caro agli...

epaselect epa12482391 Pumpkins and Halloween props are displayed during the annual West Side Halloween Festival near Lake Mill Island in Bucharest, Romania, 25 October 2025. The West Side Hallo Fest, Romania

Terre rare, la Cina domina il mercato. E l’Europa? I DATI

Economia

L’annuncio delle restrizioni cinesi alle esportazioni di terre rare continua a far discutere....

10 foto
La Cina domina il mercato delle terre rare, e l'Europa?

Hamilton 1°, Sinner 21°: sportivi che fanno vendere di più a sponsor

Economia

Sportspro ha stilato la classifica per il 2025 degli sportivi capaci di portare il maggior valore...

20 foto

Manovra 2026, cosa cambia tra la rottamazione-quater e la quinquies

Economia

La bozza della Legge di Bilancio per il 2026 prosegue sulla strada della definizione agevolata...

Economia: I più letti