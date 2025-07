Angelo Mastrolia, chi è l'imprenditore che ha acquistato Carrefour

Si chiama Angelo Mastrolia il manager dietro l’acquisizione dei supermercati Carrefour in Italia, affare da circa un miliardo di euro. Presidente esecutivo del Cda NewPrinces, a seguito dell’operazione Carrefour ha portato la sua azienda a essere il secondo gruppo italiano alimentare per fatturato e il primo per livelli occupazionali. L’imprenditore, che è già al lavoro per far crescere ancora di più il suo gruppo, punta a un aumento del fatturato da miliardi di euro. Persona dalle idee e dagli obiettivi molto chiari, Mastrolia ha commentato così la notizia dell’acquisizione: “Con Carrefour vogliamo essere la Luxottica del food. Investiremo su rete di punti vendita e prodotti locali. Vogliamo un dialogo aperto con i fornitori. Rilanceremo il marchio Gs”.