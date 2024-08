Introduzione

Il decreto legislativo n.108/2024 – con le correzioni sul concordato preventivo, approvato a fine giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 agosto 2024 – disciplina una nuova forma di accertamento sintetico. Meno impattante sui contribuenti in generale rispetto al vecchio redditometro e mirata a scovare medie e grandi evasioni. Ecco come funziona