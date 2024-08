Rottamazione quater, scadenza quinta rata: come e quando pagarla

Introduzione

Più tempo per pagare la prossima tranche di versamenti nell'ambito della definizione agevolata, che copre tutti i carichi affidati dall’Agente della riscossione che vanno dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

È stato, infatti, prorogato il termine per il pagamento della quinta rata della "rottamazione-quater". Inizialmente fissato al 31 luglio, ora è stato spostato al 15 settembre. Questa proroga è stata preannunciata nell'ambito dell'ultimo decreto attuativo della riforma fiscale approvato dal Consiglio dei ministri di venerdì 26 luglio. Fonti di governo hanno spiegato che il Cdm ha approvato in via definitiva il decreto legislativo con le “disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, il cui sesto articolo “differisce al 15 settembre 2024 il termine di pagamento della rata della rottamazione-quater con scadenza al 31 luglio 2024". Ma quali sono i debiti agevolabili? E come pagarli?