Introduzione

Il termine è fissato per il 31 luglio ma da giorni si lavora per allungare i tempi e permettere ai contribuenti coinvolti alla Definizione Agevolata di avere oltre un mese in più per saldare la quinta rata. Restano valide la decadenza in caso di sforamento dei tempi e le modalità di pagamento. Ecco tutto quello che c'è da sapere.