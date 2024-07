Introduzione

Il disegno di legge annuale sulla concorrenza ha ottenuto oggi l’ok del Consiglio dei ministri. Numerosi gli ambiti di intervento, dalla proroga dei dehors alle sanzioni per contrastare il fenomeno dell'abusivismo nel settore dei taxi ed Ncc, dalla portabilità delle scatole nere ai benefici fiscali per le start up innovative, fino al contrasto del fenomeno della “shrinkflation”. Sul tema delle concessioni autostradali, per la prima volta una parte dei pedaggi non entrerà nelle casse di grandi gruppi di concessionari ma allo Stato.