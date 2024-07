Introduzione

Il Consiglio dei ministri ha dato ieri il via libera al decreto legislativo che concederà fino a 10 anni per saldare i debiti e farà scattare dopo 5 anni il "discarico automatico" delle cartelle a partire dal 2025. L’obiettivo di queste ulteriori novità nelle procedure di riscossione è quello di rendere il sistema “più veloce ed efficiente”: ad oggi, infatti, sono più di 1.200 i miliardi di euro che lo Stato vanta nei confronti di cittadini e imprese, di cui però soltanto 100 saranno forse recuperabili.

Nel testo del decreto si estende fino a 120 rate la possibilità di saldo per coloro che hanno fino a 120 mila euro di debiti, mentre per coloro che hanno cifre superiori, così come prevede la legislazione vigente nella cosiddetta rateazione "straordinaria", il contribuente dovrà invece provare la propria situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Inoltre, a partire dal prossimo anno le cartelle dovranno essere notificate al creditore entro 9 mesi dall'affidamento del carico e ci sarà la possibilità di raggruppare i crediti per codice fiscale, avendo così in un'unica cartella tasse e multe.

Oltre ai 10 decreti fiscali approvati in via definitiva, il governo ha approvato in via preliminare altri 4 provvedimenti su dogane, imposizione indiretta, imposizione diretta e un primo correttivo su concordato, adempimento collaborativo, calendario fiscale. "Con questo avremo un quadro completo della materia. Ulteriori interventi richiederanno ulteriori risorse”, ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo. Sull'Iva, ha aggiunto, "qualche passo avanti lo potremo fare" con la revisione dei testi unici che "abbiamo in cantiere: in attesa di reperire risorse possiamo avviare meccanismo di semplificazione”.