Introduzione

In vista della Legge di Bilancio 2025 l’esecutivo sta lavorando a una possibile rivisitazione delle tre aliquote Irpef, con un occhio particolare a coloro che hanno più di 50 mila euro. “Dobbiamo proseguire su questa strada e lavorare sul ceto medio, perché chi ha redditi di 50-60 mila euro non può essere considerato un super ricco”, ha dichiarato il viceministro all’Economia Maurizio Leo.

A fare da contraltare, però, potrebbero esserci alcuni impedimenti: infatti, se la Manovra del 2024 è stata finanziata per 15,7 miliardi in deficit, le nuove regole adesso precludono il ricorso a un nuovo indebitamento. A ciò si aggiunge la procedura di infrazione per deficit eccessivo avviata nei confronti dell’Italia da parte dell’Unione europea: come dice l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, l’aggiustamento “è stimato in 0,5-0,6 punti di Pil all'anno" (pari a circa 10 miliardi) su un sentiero settennale. La correzione è già considerata nel Def ma il percorso di risanamento, mirato ad alleggerire un debito che resta un fattore di vulnerabilità per l'economia del Paese, si tradurrà anche in un limite alla possibilità di effettuare interventi in disavanzo”.