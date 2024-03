Fisco, debiti stralciati se non riscossi entro cinque anni

Dall'anno prossimo: le cartelle affidate all'Agenzia delle Entrate potranno essere cancellate o rinviate all'ente creditore se non possono essere incassate entro cinque anni. Più tempo, poi, per pagare il dovuto se si è in difficoltà economica, con rate fino a dieci anni ascolta articolo

La possibilità che il signor Rossi veda cestinata la cartella esattoriale che in cinque anni non ha pagato è concreta. Se in tutto questo tempo ogni tentativo per riscuoterla sarà andato a vuoto, lo Stato se ne libererà. Quando la cartella può finire nel cestino La riforma fiscale prevede, infatti, che dal 2025 l’Agenzia delle Entrate dopo cinque anni cancellerà il debito del contribuente che non può saldare, perché per esempio risulta nullatenente, una tassa nazionale come l’Irpef, l’Iva o i contributi Inps. Se invece si tratta di una multa fatta da un Comune, ma affidata all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima - sempre dopo cinque anni – la rimanderà automaticamente all’ente titolare del credito, che deciderà cosa farne.

Perimetro da delineare Un successivo provvedimento del governo avrà il compito di disegnare il perimetro esatto di questa misura, in linea con l’idea del Fisco-amico che non si accanisce coi cittadini e che ha anche l’obiettivo di non accumulare ulteriori arretrati. La montagna di crediti arretrati Il cosiddetto magazzino dei tributi mai versati ammonta a 1.200 miliardi e di queste imposte e sanzioni (spesso di piccola entità) quasi tutta è perduta perché riguarda defunti, imprese fallite o chiuse. Poche le chance di recuperarne una parte (100 miliardi, si stima) e per questo nascerà una commissione per cercare di trovare soluzioni. Un compito ambizioso ma necessario anche perché in Italia l'evasione è altissima.