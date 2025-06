Eni, Ares rileva il 20% di Plenitude: accordo da 2 miliardi di euro

L’operazione permette di consolidare ulteriormente il valore di mercato di Plenitude, si legge in una nota. Il modello di business della società integra produzione di energia da fonti rinnovabili, vendita di energia e servizi energetici a famiglie e imprese, oltre a soluzioni di ricarica per la mobilità elettrica ascolta articolo

I fondi Alternative Credit di Ares Management, affiliati del principale gestore globale di investimenti Ares Management Corporation, hanno firmato un accordo con Eni per acquisire una partecipazione nel capitale sociale di Plenitude. Ares acquisirà da Eni una quota di partecipazione in Plenitude pari al 20% per un controvalore di circa 2 miliardi di euro, sulla base di un equity value della società pari a 10 miliardi di euro, corrispondente a un enterprise value di oltre 12 miliardi di euro. Il completamento dell'operazione è subordinato al rilascio delle autorizzazioni delle autorità competenti. Lo rende noto Eni con una nota.

L'ingresso di Ares segue quello di Energy Infrastructure partners L'operazione, si legge nel comunicato, "permette di consolidare ulteriormente il valore di mercato di Plenitude, a conferma della solidità del modello di business della società che integra produzione di energia da fonti rinnovabili, vendita di energia e servizi energetici a famiglie e ad imprese, e soluzioni di ricarica per la mobilità elettrica". Financial advisor di Eni è stata Mediobanca. L'ingresso di Ares, ricorda la nota, segue quello di Energy Infrastructure Partners che detiene il 10% del capitale sociale di Plenitude. Stefano Goberti, amministratore delegato di Plenitude, rileva che "oggi viene nuovamente riconosciuta la qualità del nostro approccio, che coniuga sostenibilità economica e ambientale in un modello di business integrato e proiettato al futuro del mondo dell'energia. Ares, con il suo ingresso nella società, mette in risalto la progressione del valore di Plenitude e diventa parte del nostro percorso di crescita".