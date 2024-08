Introduzione

Le recenti sentenze delle Corti di Giustizia Tributarie di Verona (n.423/2023) e di Siena (n.68/2024), fondate sul principio di diritto già espresso da due sentenze della Cassazione (25698/2022 e 10204/2024), hanno ribadito che i titoli di emittenti esteri non possono essere sottoposti a doppia tassazione. Un principio che, in linea teorica, dovrebbe essere già garantito dal fatto che l’investitore può chiedere il rimborso di una parte delle tasse trattenutegli all’estero, in virtù di convenzioni internazionali che prevedono di norma per gli investitori non residenti un’aliquota del 15% sui dividendi, ma che nella pratica si realizza raramente.

Quindi cosa può accadere adesso? Come sottolinea Il Sole 24 Ore, il nuovo orientamento giurisprudenziale permetterebbe di chiedere a rimborso all’Agenzia delle Entrate il differenziale tra la ritenuta effettivamente scontata e la ritenuta locale. Lo Stato italiano, però, si sta già muovendo per evitare tali richieste, modificando i rapporti bilaterali attualmente esistenti con alcuni Paesi.