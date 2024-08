Introduzione

Fra le modifiche alla normativa, una riguarda i giovani eredi sotto i 26 anni: potranno utilizzare subito i soldi presenti in conti bancari o in altre istituzioni finanziarie che fanno parte dell’eredità per pagare le imposte sui beni ereditati. L’erede dovrà eseguire il pagamento della tassa principale – “imposta autoliquidata” – entro 90 giorni dalla dichiarazione di successione.

In caso di errori o discrepanze, il Fisco può richiedere un’imposta aggiuntiva chiamata “imposta complementare”. Infine, è stata cancellata la tassa “suppletiva”. Le modifiche all’importo dovuto saranno gestite dall’ufficio competente senza ulteriori tasse supplementari.