Introduzione

Il tributo potrebbe venire esteso a tutti i Comuni che vorranno applicarlo e potrebbe diventare più caro. Al momento si tratta solo di un'ipotesi, ma già messa nero su bianco in una bozza di decreto.

Diverse le novità. La prima è quella della rimodulazione degli importi: fino a 5 euro nel caso di costo del pernottamento inferiore a 100 euro, fino a 10 euro per una stanza tra i 100 e i 400 euro, fino a 15 euro per una sistemazione tra i 400 e i 750 euro, e si sale ad un massimo di 25 euro al giorno negli alberghi di extralusso (oltre 750 euro a notte). Inoltre, gli incassi verrebbero destinati non solo ad interventi nel settore del turismo ma anche a raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Critiche dal mondo degli albergatori che fanno muro. Confindustria Alberghi: "Non siamo un mero bancomat per i Comuni". Il ministero del Turismo però chiarisce: "Non si sono ancora concluse le interlocuzioni con le associazioni di categoria e gli altri attori istituzionali in vista di una possibile proposta di modifica della disciplina dell’imposta di soggiorno. Il dialogo proseguirà a settembre".