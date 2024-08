Introduzione

Il governo starebbe pensando a una tassazione sugli extraprofitti. Secondo fonti politiche, ci sarebbero infatti delle proposte al vaglio alla stregua di quanto accaduto nell'agosto 2023, quando l'idea prese forma in un Consiglio dei ministri, ma poi non se ne fece più nulla. La norma, secondo quanto emerse, potrebbe riguardere non solo le banche ma anche altre realtà, come assicurazioni e aziende.

Forza Italia però è contraria. "Poco importa se è una tassa sugli extraprofitti o una misura una tantum: colpire le banche significa affondare le imprese. Siamo contrari a qualsiasi ipotesi di tassazione", ha detto Raffaele Nevi, portavoce azzurro. E mentre dal governo smentiscono un provvedimento in tal senso, le opposizioni vanno all'attacco, parlando di un esecutivo "diviso dopo il voto europeo". Eppure il Pd non chiude le porte a un'eventuale norma: "Se le risorse verranno destinate a sanità e altre priorità, siamo pronti a discuterne".