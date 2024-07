Introduzione

L’Istituto centrale di Francoforte ha pubblicato un documento dove suggerisce alle banche di valutare in modo adeguato alcuni rischi “emergenti”, come approvvigionamento energetico, scarsa resilienza delle catene di valore, instabilità geopolitica, tassi di interesse elevati, alta inflazione, ambiente e cambiamento climatico. Secondo la Bce, infatti, questi rischi possono avere un impatto negativo sul Pil e sulla clientela delle banche, perché riducono la capacità dei debitori di ripagare i debiti e quindi aumentano il rischio di insolvenza delle controparti.

La Bce ha inviato raccomandazioni specifiche agli istituti che non identificavano correttamente i nuovi rischi emergenti e, nell’ultimo anno, ha osservato alcuni progressi. Tuttavia, un piccola percentuale di banche non tratta adeguatamente i nuovi rischi, affidandosi spesso a overlay, cioè a valutazioni soggettive degli esperti, che possono però essere fallaci e non valutare gli impatti settorali.