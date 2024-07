Introduzione

Il board della Banca ha deciso per la linea della prudenza: nessuna nuova sforbiciata dopo quella di giugno (-25 punti base), che aveva interrotto il ciclo di rialzo iniziato nel 2022. "Non siamo vincolati ad un particolare percorso dei tassi", ha messo in chiaro la presidente della Bce Christine Lagarde. Però precisa: "Siamo completamente aperti" a un calo alla fine dell'estate. Dipenderà anche "dai dati sulle proiezioni di giugno e settembre".

Per ora il tasso sui rifinanziamenti principali resta quindi a 4,25%, quello sui depositi al 3,75%, e quello sui prestiti marginali al 4,50%. Se è vero che l'inflazione sta scendendo (a giugno è passata dal 2,6% al 2,5%), l'obiettivo del 2% è ancora lontano e il quadro generale è troppo incerto per procedere a un allargamento deciso della politica monetaria: i prezzi dei servizi, sotto pressione per le vacanze, restano elevati, così come le spinte per gli aumenti dei salari.