Oltre 600 alberi di Natale in casa: famiglia tedesca batte il record

Oltre 600 alberi di Natale in casa: famiglia tedesca batte record delle decorazioni. FOTO
Thomas e Susanne Jeromin negli anni hanno accumulato ben 621 alberi di Natale, 125.000 palline natalizie e 50.000 lucine. La coppia, che vive a Rinteln, in Bassa Sassonia, ha ricevuto il certificato dal Record Institute tedesco
- Un totale di 621 alberi di Natale decorano la casa di una famiglia tedesca che, con i suoi addobbi, si è aggiudicata il primato da parte del Record Institute della Germania
- Thomas e Susanne Jeromin vivono a Rinteln, in Bassa Sassonia, e la loro abitazione nel quartiere di Schaumburg, nel periodo dell’Avvento, diventa la casa più brillante e colorata di tutto il mondo
- I due coniugi sono stati immortalati, con l’attestato del Record in mano, circondati dalle loro centinaia di alberi
- Ma gli oltre 600 alberi non sono le uniche decorazioni presenti nell’abitazione: a colorare e illuminare le stanze della casa ci sono anche 125.000 palline natalizie e 50.000 lucine
- Le decorazioni sono talmente tante che non possono essere contenute tutte solo nel salotto. I due coniugi infatti dormono anche circondati dagli alberi di Natale
- La postazione di lavoro del padrone di casa è letteralmente sommersa da luci e palline
- La famiglia Jeromin ormai da anni accumula decorazioni natalizie e non è nuova ai record
- Una fotografia scattata l’8 dicembre 2019 nella stessa casa di Rinteln mostra ad esempio alberi di Natale decorati nei panni di Darth Vader di Star Wars