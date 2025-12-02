Natale, i 10 panettoni più costosi del 2025. La classifica

Introduzione

Il Natale si avvicina e, come da tradizione, cresce l'attesa per assaporare uno dei dolci più celebri delle festività natalizie: il panettone. Nel corso degli anni si sono diffuse sempre più ricette e varianti, capaci di soddisfare sia gli amanti del gusto tradizionale sia gli appassionati di ingredienti e abbinamenti più originali. In vista delle feste, diversi pasticceri hanno già presentato i loro panettoni artigianali caratterizzati da particolari varianti, ingredienti d'eccellenza ed eleganti confezioni, il cui prezzo però tende spesso a salire. Ma quali sono i panettoni più costosi in commercio? Vediamoli insieme.