Natale, i 10 panettoni più costosi del 2025. La classifica

Il Natale si avvicina e, come da tradizione, cresce l'attesa per assaporare uno dei dolci più celebri delle festività natalizie: il panettone. Nel corso degli anni si sono diffuse sempre più ricette e varianti, capaci di soddisfare sia gli amanti del gusto tradizionale sia gli appassionati di ingredienti e abbinamenti più originali. In vista delle feste, diversi pasticceri hanno già presentato i loro panettoni artigianali caratterizzati da particolari varianti, ingredienti d'eccellenza ed eleganti confezioni, il cui prezzo però tende spesso a salire. Ma quali sono i panettoni più costosi in commercio? Vediamoli insieme.
Il panettone di Fabio Tuccillo
Tra le specialità natalizie del 2025 troviamo Chantilly Partenopea, il panettone artigianale di Fabio Tuccillo. Preparato con crema chantilly, fragoline e glassa rosa con petali di rosa cristallizzati, il dolce è arricchito con prosecco rosé e caratterizzato da un impasto a lievitazione naturale di 72 ore. Oltre alla variante con le fragoline spiccano anche quelle con pistacchio, ricotta e pere, frutti di bosco e il celebre Scugnizzo Napoletano con albicocca Pellecchiella e pasta di mandorla siciliana. Il prezzo è di 35 euro.
Il panettone di Ernst Knam
Il maestro del cioccolato Ernst Knam ha presentato, per le festività di quest'anno, il suo panettone fedele alla ricetta tradizionale, al costo di 40 euro. Oltre alla versione classica ci sono anche le limited edition, ormai sold out (al prezzo di 55 e 45 euro).
Il panettone di Antonino Cannavacciuolo
Anche lo chef Antonino Cannavacciuolo ha presentato sia la versione classica sia la variante più originale ispirata alla Campania. Si tratta di Vesuvio, un panettone rosso venduto al prezzo di 51 euro, e l'edizione limitata con Melannurca Campana IGP, ganache al cioccolato bianco e perle croccanti, al costo di 58 euro.
Il panettone della pasticceria Marchesi
Non può mancare la storica pasticceria milanese di Marchesi. Oltre alle versioni classiche, talvolta impreziosite con cioccolato o pistacchio che oscillano tra i 50 e i 65 euro, troviamo anche i panettoni più costosi (decorati a mano e con motivi natalizi) che possono raggiungere anche i 600 euro l'uno. Il prezzo sale con le confezioni regalo più eleganti, come quella in vellute, che arriva fino a 875 euro.
Il panettone di Iginio Massari
Per il Natale 2025, Iginio Massari propone il suo Panettone al Cioccolato e Lampone, preparato con impasto al cacao, lamponi canditi e glassa al lampone. Si tratta di uno dei dolci più richiesti tra le specialità del pasticciere brescianio. Il prezzo è di 60 euro per la versione da 1 kg. Ma la cifra può salire fino ai 120 euro per i formati da 3 kg.
Il panettone di Aimo e Nadia con Etro
Per le festività natalizie di quest'anno torna la collaborazione tra Etro e il ristorante stellato Il Luogo Aimo e Nadia. Le specialità proposte sono il Panettone classico e il Pandoro, rispettivamente 63 euro e 60 euro. La particolarità è la confezione, realizzata in metallo color oro e decorata con l'iconico motivo Paisley.
Il panettone di Carlo Cracco
Non manca poi la versione gourmet di Carlo Cracco. Lo chef milanese ha presentato la Delizia al Pistacchio, un panettone preparato con caramello salato e crema al pistacchio (ma è disponibile anche una variante al cioccolato con crema di nocciola e cacao”. Il prezzo è di 65 euro.
Il panettone di Massimo Bottura
Anche lo chef Massimo Bottura propone la sua versione del panettone. Si tratta di tre varianti: classica (fedele alla ricetta tradizionale, con uvetta e arancia candita), vegana, con fragola e cioccolato. Il prezzo per il panettone da 1 kg è di 85 euro.
Il panettone di Dolce&Gabbana e Fiasconaro
Torna anche per il Natale 2025 la collaborazione tra Dolce&Gabbana e Fiasconaro. Il panettone, confezionato in una scatola di latta decorata da artigiani siciliani e caratterizzata da motivi tradizionali dell'isola, viene venduta con vino perpetuo Vecchio Samperi al prezzo di 95 euro.
Il panettone d’oro di Sal De Riso
Tra i panettoni più costosi in commercio c'è Oro Puro di Sal De Riso. Ricoperto con foglia d’oro e farcito con cioccolato fondente, il dolce può avere diverse varianti, dal gusto classico alla zuppa inglese e al cioccolato di Dubai. Il costo è di 175 euro.