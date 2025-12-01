Offerte Black Friday
Mete Natale, 10 città in Italia e in Europa da visitare

Il periodo natalizio offre l’occasione per scoprire città italiane ed europee che in queste settimane propongono iniziative e decorazioni a tema. Molte destinazioni combinano tradizioni locali, mercatini e attività culturali tipiche delle festività. Ecco dieci mete da considerare per un viaggio a Natale 2025

