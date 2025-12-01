Mete Natale, 10 città in Italia e in Europa da visitare

Il periodo natalizio offre l’occasione per scoprire città italiane ed europee che in queste settimane propongono iniziative e decorazioni a tema. Molte destinazioni combinano tradizioni locali, mercatini e attività culturali tipiche delle festività. Ecco dieci mete da considerare per un viaggio a Natale 2025
- Durante il periodo natalizio Napoli si popola di mercatini e villaggi natalizi. Tra i più noti ci sono la Fiera del Presepe e dei Pastori di San Gregorio Armeno. Giunta quest'anno alla 154esima edizione, la kermesse è un'istituzione che da oltre un secolo e mezzo incanta residenti e turisti con le sue celebri botteghe di presepi. Via San Gregorio Armeno si trasforma in un vivace palcoscenico dove artigiani locali espongono le loro opere d'arte.
- A Bolzano il periodo natalizio è strettamente legato ai suoi mercatini, tra i più noti e frequentati d’Italia. Il centro della città si trasforma con chalet in legno, decorazioni e luci che animano soprattutto Piazza Walther, cuore del tradizionale mercatino. Qui si trovano prodotti tipici dell’Alto Adige, artigianato locale e specialità gastronomiche che richiamano la tradizione alpina. Le vie del centro storico diventano un percorso dedicato alle festività.
- Il Presepe Vivente di Matera, giunto alla 15esima edizione, si sviluppa dal cuore del centro storico attraversando il Sasso Caveoso lungo un percorso di circa un chilometro e mezzo. La XV edizione del Presepe Vivente nei Sassi di Matera sarà inaugurata il 5 dicembre 2025 alla presenza delle autorità e sarà aperta al pubblico nelle seguenti date: 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 dicembre 2025 e 3-4 gennaio 2026.
- Natale al caldo per ammirare il presepe di sabbia di Las Palmas de Gran Canaria, una tradizione natalizia che si tiene ininterrottamente dal 2006 e accoglie alcuni dei migliori scultori di sabbia del mondo. La qualità delle opere e la speciale location lo hanno reso anno dopo anno il terzo spazio museale più visitato in Spagna a dicembre (dietro al Museo del Prado e al Reina Sofia). Uno degli elementi più suggestivi del Presepe è la sua posizione di fronte al mare.
- A Parigi il periodo natalizio è già iniziato: dalle settimane centrali di novembre la città ha acceso le sue principali illuminazioni e avviato le iniziative dedicate alle feste. Le vetrine dei grandi magazzini, le facciate dei palazzi e le entrate delle boutique sono decorate con luci e addobbi, che contribuiscono a creare un’atmosfera diffusa nei diversi quartieri. Come da tradizione, anche gli Champs-Élysées sono illuminati
- Il 2 dicembre sarà acceso l’albero di Natale di piazza di Spagna, realizzato da Lpgled con una struttura sintetica a effetto naturale illuminata da 300mila led. Le vie del Tridente, da via Condotti a via del Babuino, saranno decorate con installazioni luminose e sfere artigianali. Come ogni anno, in città non mancheranno anche i tradizionali mercatini natalizi.
- La città natale di Mozart è una meta molto apprezzata da chi cerca l’atmosfera del Natale. A Salisburgo è possibile visitare tutto l’anno il Museo del Natale, nella Mozartplatz, che conserva una collezione storico-culturale unica in Europa. Da metà di novembre la città si è già preparata alle festività e, tra strade e piazze, compaiono i tradizionali chalet in legno con addobbi, boule de neige e soldatini realizzati dagli artigiani locali.
- Zurigo durante il periodo natalizio si anima con diversi mercatini distribuiti in punti strategici della città, tra cui il Wienachtsdorf a Sechseläutenplatz, il mercatino storico di Dörfli nel centro e il grande Christkindlimarkt all’interno della Stazione Centrale. L’atmosfera è completata dalle luci che decorano le vie principali.
- A Londra il periodo natalizio offre appuntamenti ormai consolidati, come il Winter Wonderland di Hyde Park, tra luci, attrazioni e aree tematiche aperte da novembre a gennaio. Confermato anche "Hogwarts in the Snow ai Warner Bros. Studio Tour" La città propone inoltre illuminazioni diffuse nei principali quartieri e mercatini che arricchiscono l’atmosfera in diversi punti della capitale.
- A Vienna il Natale è scandito da mercatini diffusi in tutta la città, tra cui il Christkindlmarkt di Rathausplatz, il mercatino del Castello di Schönbrunn e quello di Spittelberg, ognuno con atmosfere e proposte diverse. Anche l’area di Freyung ospita bancarelle dedicate all’artigianato e alle decorazioni.