Natale nel Borgo di Tussio, i mercatini tra cibo, arte e musica. Date e appuntamenti

Per due giorni il piccolo paese diventerà il regno del Natale. Sabato 29 e domenica 30 novembre tornano, infatti, i mercatini per l’evento “Natale nel Borgo di Tussio”

Sabato 29 e domenica 30 novembre torna il "Natale nel Borgo di Tassio", piccola frazione nel Comune di Prata d’Ansidonia in provincia dell'Aquila. Strade e piazzette si animeranno di luci, suoni, giochi e in ogni cantina si potranno scoprire strenne artigianali ed antichi mestieri. Tepore e ristoro sono come sempre assicurati nei tradizionali stand gastronomici che ospiteranno i prodotti tipici del territorio come tartufo, ceci, zafferano aquilano. L’iniziativa è promossa con il supporto del Comune di Prata d’Ansidonia e numerose realtà del territorio, nell’ambito delle attività di valorizzazione culturale e turistica dell’altopiano aquilano.

Il programma

Anche quest'anno, l’associazione "Il Borgo di Tussio" presenta l’evento caro ai residenti e a quanti, da fuori, arrivano per vivere momenti spensierati, nell’atmosfera magica che il piccolo centro aquilano riesce a regalare, tra l’incanto e l’attesa delle festività natalizie. “Natale nel borgo di Tussio ”offrirà due giornate a tema, in cui non mancheranno mercatini, arti, presepi, musica,  zampognari, food truck e, ovviamente, animazione per bambini.

  • Sabato 29 novembre: 11.00 – 19.00: Mercatino e mostre; 15.30 – 19.30: Nel regno di Babbo Natale, laboratori creativi, scrittura delle letterine e giochi di animazione; 15.30 – 19.00: Musica itinerante con “Crazy Stompin' Club”; 16.00 – 19.00: Spettacoli e animazione per le vie del borgo.
  • Domenica 30 novembre: 11.00 – 19.00: Mercatino e mostre; 15.30 – 19.30: Nel regno di Babbo Natale, laboratori creativi, scrittura delle letterine e giochi di animazione; 15.30 – 19.00: Musica itinerante con “Music Together Band”; 15.30 – 19.00: Zampognari; 16.00 – 19.00: Spettacoli e animazione per le vie del borgo. 

 

Mercatini di Natale 2025, i più belli d'Italia: da Aosta a Benevento

Il più antico è a Bolzano, in Alto Adige, mentre il più suggestivo a Candelara, nelle Marche. Decine, lungo tutta la Penisola, i mercatini natalizi che dalla fine di novembre ai primi giorni di gennaio animano le strade e le piazze di borghi e città italiane. Dalla Valle d'Aosta alla Campania, i comuni si riempiono di luci e bancarella con tante idee regalo e una moltitudine di prodotti enogastronomici

