Miglior Pandoro del supermercato 2025: la classifica di Altroconsumo

Il miglior Pandoro da comprare al supermercato nel 2025: la classifica di Altroconsumo
Introduzione
La corsa a pandori e panettoni è ormai iniziata. Natale è alle porte e gli scaffali dei supermercati sono pieni dei classici dolci natalizi di tutti i gusti e di tutte le marche possibili. Ma quali sono i pandori che, come scritto su gran parte delle confezioni, rispettano davvero i valori della tradizione natalizia e la genuinità dei loro prodotti? Altroconsumo ha stilato una classifica che può aiutare i consumatori a decidere quale pandoro acquistare con una maggiore consapevolezza. Tra i criteri di valutazione ci sono lo studio degli ingredienti, il peso effettivo a confronto di quello espresso sulla confezione, il profumo e, ovviamente, anche il gusto passato al vaglio di una giuria di assaggiatori. Ecco la classifica
Quello che devi sapere
Le caratteristiche di un buon pandoro
Tutti i pandori da supermercato, per entrare o meno nella classifica dei dieci migliori per Altroconsumo, hanno dovuto passare un’accurata indagine. In laboratorio, tutti i prodotti sono stati pesati, analizzati, vagliati ingrediente per ingrediente per valutare anche l’eventuale presenza di conservanti, lieviti o anche muffe. Presi in considerazione però anche il profumo, la consistenza dell’impasto e le alveolature che rendono un pandoro davvero soffice.
Test dell’assaggio
Nel 2025 si è deciso di dare un peso importante anche al gusto e, quindi, al grado di apprezzamento da parte dei consumatori. La degustazione vale il 40% del giudizio finale e una giuria di 130 assaggiatori ha partecipato ai test a Milano, assaggiando ogni pandoro in forma anonima e dando un punteggio. I più apprezzati si sono aggiudicati il titolo di “Scelto dai consumatori”. I quattro pandori preferiti dai consumatori sono: Tre Marie, Conad, Maina, Bauli. La degustazione ha invece penalizzato altri prodotti rimasti sotto la sufficienza: gli ultimi sono Bistefani e Paluani.
Gli ingredienti
Per rispettare la tradizionale ricetta e mantenere i giusti equilibri tra gli ingredienti, ogni pandoro deve contenere la corretta dose di uova e burro, i due ingredienti chiave della preparazione. La normativa prevede che ogni pandoro contenga almeno il 4% di tuorlo e il 20% di burro. Dal punto di vista delle uova, come emerso dalle analisi di laboratorio, tutti i pandori analizzati rispettano i requisiti e anzi superano la soglia di legge. Per quanto riguarda il burro, invece, non tutti i pandori sono soddisfacenti: anzi, al contrario, solo uno è quello che ottiene una valutazione pienamente positiva raggiungendo quasi il 24% di contenuto di burro ovvero quello prodotto da Tre Marie.
I punteggi
Mettendo insieme i voti ottenuti dai pandori in ogni tipo di valutazione, si è arrivati a conferire a ogni prodotto un punteggio da 0 a 100. Va sottolineato, però, che l’ultima posizione non vuol dire che il pandoro non sia buono o di qualità: tutti i prodotti venduti sugli scaffali dei supermercati soddisfano i requisiti minimi e sono adatti alla consumazione.
Decimo posto: pandoro di Verona Paluani
L’ultimo posto della classifica, che ricordiamo non significa una bassa qualità del prodotto, è occupato dal pandoro Paluani che, nel complesso, ottiene 54 punti su 100. Il prezzo al dettaglio è di 10,72 euro.
Nono posto: pandoro Bistefani
Un gradino più in alto si posiziona il pandoro Bistefani che ottiene 58 punti su 100. Il suo prezzo è molto basso rispetto alla media ed è di 5,19 euro.
Ottavo posto: pandoro Balocco
Il pandoro Balocco ottiene 60 punti su 100 e il suo prezzo è di 6,99 euro.
Settimo posto: pandoro di Verona Bauli
Solo un punto in più per il pandoro veronese che ottiene un punteggio di 61 su 100. Il suo prezzo è nella media con 8,21 euro nella vendita al dettaglio.
Sesto posto: pandoro Motta secondo Bruno Barbieri
Anche il pandoro Motta firmato dallo chef Bruno Barbieri ottiene un punteggio di 61 su 100. Il suo prezzo è di 13,89 euro.
Quinto posto: pandoro Maina
Il pandoro Maina, al prezzo di 7,18 euro, ottiene pure 61 punti su 100 e si posiziona al quinto posto.
Quarto posto: pandoro originale Melegatti
Un punto in più, per un totale di 62 su 100, per il pandoro Melegatti classico che si vende nei supermercati al prezzo di 7,95 euro.
Terzo posto: pandoro classico Favorina Lidl
Si sale sul podio con il pandoro classico Favorina venduto nei supermercati Lidl che con i suoi 63 punti si posiziona al terzo posto della classifica di Altroconsumo. Il suo prezzo è di 4,99 euro.
Secondo posto: pandoro Conad
Con un punteggio di 67 su 100, il pandoro marchio Conad occupa il secodno gradino del podio. Il prezzo al dettaglio è di 5,60 euro.
Primo posto: Pandoro magnifico Tre Marie
Infine, ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è il Pandoro magnifico firmato Tre Marie. Con un punteggio di 69 su 100, questo prodotto si aggiudica anche il titolo di più apprezzato dagli assaggiatori. Il prezzo medio è di 14,06 euro.