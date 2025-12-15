Tredicesima, perché è più bassa delle altre mensilità? Come si calcola

Tenendo a mente tutto ciò, perché, almeno per i lavoratori, la tredicesima è più bassa delle altre 12 mensilità? Dipende innanzitutto dalla sua tassazione: se è vero che segue il regime ordinario (quindi con i contributi previdenziali canonici e con le aliquote Irpef del 23% fino a 28mila euro di reddito, 35% per la fascia fino a 50mila e 43% per gli importi superiori), va anche detto che non si applicano le detrazioni fiscali (come possono essere quelle per familiari a carico) che invece toccano normalmente lo stipendio. Già per questo motivo, nel suo valore netto, la tredicesima sarà dunque leggermente inferiore a quanto viene percepito nel resto dell’anno. Bisogna poi considerare che viene conteggiata ai fini del calcolo del Tfr (trattamento di fine rapporto) e che per calcolarla non si fa riferimento a voci di retribuzione come possono essere gli straordinari, bonus occasionali, straordinari (a meno che non siano forfettizzati o continuativi) e tutte le varie indennità non fisse.

