Tfr statali in Manovra, Cgil: "Con anticipo perdite fino a 750 euro"

L’idea di erogare il Trattamento di fine rapporto risale al 29 maggio 1982, quando è stata promulgata la legge n. 297 che ha disciplinato la materia e riformato la normativa precedente, mai toccata fino ad allora nella storia dell'Italia repubblicana. Fino a quel momento era stata in vigore una legge mussoliniana (la "Carta del lavoro"), emanata nel 1927, che aveva istituto il diritto dei lavoratori a ottenere, in caso di licenziamento senza colpa o di morte, un’indennità proporzionale agli anni di impiego svolti.

