Pubblica amministrazione, in 10 anni in pensione un terzo dipendenti

Introduzione

La P.A. italiana invecchia velocemente e sempre di più. Dopo anni di blocco del turnover, scarsa attrattività e difficoltà nel reclutare personale giovane, quasi l'80% dei dipendenti pubblici ha oggi più di 40 anni. La classe d'età più frequente nella scuola, nella sanità, negli enti locali e negli uffici è ormai quella tra i 55 e 59 anni (quasi 662mila lavoratori, il 17,7% sul totale). Con il risultato che al massimo tra dieci anni un terzo dei lavoratori della Pubblica amministrazione andrà in pensione, tenendo conto dell'età ordinamentale fissata a 67 anni (fatti salvi i regimi speciali).