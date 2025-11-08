Inps, allarme pensioni per gli iscritti alla gestione separata. I dati

Introduzione

Designer, esperti informatici, interpreti, insegnanti di pilates e yoga, wedding planner e consulenti finanziari: è formato da questi e altri profili di lavoratori autonomi il plotone dei quasi 550 mila iscritti alla gestione separata dell'Inps, cresciuti a dismisura (del 68%) tra il 2015 e il 2024. E se il numero è salito, i loro redditi (medi), seppure in aumento, sono, comunque, pari a 18 mila euro, tanto da far scattare il campanello d'allarme sull'adeguatezza della loro futura pensione, visto che più di un terzo dei versamenti non garantisce prestazioni concrete, segnalando l’urgenza di rivedere il sistema previdenziale. Ecco cosa sapere.