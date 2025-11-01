Pagamenti Inps novembre 2025, le date da segnare sul calendario

Introduzione
Sono già note le date di pagamento di novembre delle principali prestazioni erogate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale come pensioni, NASpI, Assegno unico universale per i figli a carico, Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
Pensioni
Le pensioni saranno disponibili, come sempre, a partire dal primo giorno utile, che sarà lunedì 3 novembre, a causa della Festività di Ognissanti prevista per oggi, sabato 1° novembre. Va ricordato che, per chi ritira la pensione in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane, resta in vigore la turnazione alfabetica, pensata per evitare assembramenti. Nel dettaglio:
- Cognomi A/B – lunedì 3 novembre;
- Cognomi C/D – martedì 4 novembre;
- Cognomi E/K -mercoledì 5 novembre;
- Cognomi L/O – giovedì 6 novembre;
- Cognomi P/R – venerdì 7 novembre;
- Cognomi S/Z – sabato 8 novembre (solo mattina).
Il pagamento in contanti
Da non dimenticare le modalità di riscossione: il prelievo in contanti è ammesso esclusivamente per cifre non superiori a 1.000 euro netti. Chi invece deve ricevere importi maggiori è tenuto a comunicare all’Inps un conto corrente bancario o un diverso metodo di pagamento per l’accredito. In alternativa, coloro che dispongono di un Libretto di Risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution possono effettuare l’operazione direttamente dai Postamat, evitando così le lunghe attese allo sportello.
Assegno unico
Per il mese di novembre 2025, l’Assegno unico per le famiglie con figli vedrà due distinti momenti di accredito:
- Il 20 e 21 novembre per i nuclei familiari già beneficiari che non hanno presentato una nuova domanda né avuto variazioni di importo;
- Nell’ultima settimana del mese per chi ha presentato nuova domanda o ha subito variazioni dell’ISEE o delle condizioni del nucleo familiare.
NASpI e Dis-Coll
Dall’8 novembre è atteso inoltre l'accredito della NASpI, l'indennità di disoccupazione riconosciuta per un massimo di 24 mesi ai dipendenti che perdono il posto di lavoro. La data di erogazione dell'indennità, calcolata sulla base della retribuzione percepita prima della cessazione dell'attività, dipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione (entro comunque 68 giorni dall'interruzione del rapporto di lavoro). Se si aspettasse il primo pagamento della NASpI, potrebbe essere necessario più tempo perché l’Inps deve prima completare la revisione della domanda. Per verificare lo stato del pagamento, è possibile accedere al proprio Fascicolo Previdenziale tramite il sito dell'Istituto. Medesime tempistiche e modalità di verifica degli accrediti valgono per i percettori Dis-Coll.
Assegno di inclusione
Per quanto riguarda l’Assegno di inclusione, invece, in caso di esito positivo dell’istruttoria e del patto di attivazione digitale, il primo pagamento dell’Inps avverrà sabato 15 novembre. Sono note anche le date di pagamento delle domande già accettate: in caso di conferma dei requisiti, gli importi per il rinnovo mensile delle carte di inclusione saranno disponibili da giovedì 27 novembre.
Supporto formazione e lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) offre un sostegno a tempo di 500 euro al mese per i percettori "occupabili" iscritti a percorsi formativi di ricollocamento lavorativo. Il calendario dei pagamenti ricalca l'Assegno di inclusione con l'accredito dal 15 novembre per le domande trasmesse all'Inps dopo il 15 ottobre. Per le istanze trasmesse entro il 15 dello stesso mese e quelli successivi al primo pagamento, l'accredito è atteso a partire dal 27 novembre.
Carta acquisti e Carta dedicata a te
La ricarica della Carta Acquisti relativa ai mesi di novembre e dicembre 2025 è prevista per la metà di novembre, orientativamente attorno al giorno 15. È possibile che la data effettiva di accredito subisca lievi variazioni. Per quanto riguarda la Carta Dedicata a Te, il versamento dovrebbe essere stato effettuato nel mese di ottobre, mentre la prima spesa dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025. In ogni circostanza, saldo, movimenti e importi caricati possono essere controllati direttamente dagli sportelli automatici Postamat.
Come controllare i pagamenti Inps di novembre
Per conoscere le date certe e verificare l’avvenuto accredito delle prestazioni basta controllare il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ed eventualmente contattare l’Inps o il proprio patronato di fiducia, in caso di dubbi o ritardi. Come detto, per l’accesso viene richiesto il possesso delle identità digitali Spid, Cie o Cns.
