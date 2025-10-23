Inps, età pensionabile: si andrà verso i 70 anni nel 2067. I calcoli

L’aumento dei requisiti per il pensionamento è strettamente connesso al meccanismo di adeguamento automatico alla speranza di vita, che impone di modulare l’età di uscita dal lavoro in base alla durata media della vita della popolazione. In sostanza, più a lungo si vive, più tardi si potrà accedere alla pensione, poiché il sistema previdenziale deve ricalibrarsi su una maggiore permanenza in attività. Per il biennio 2027-2028, il governo ha già programmato lievi aumenti: nel 2027 l’età minima richiesta crescerà di un solo mese, nel 2028 di due mesi aggiuntivi, e nel 2029 si aggiungeranno altri due mesi. Questo meccanismo di adeguamento graduale sarà applicato in modo generalizzato, escludendo però le professioni considerate usuranti o gravose. Alla fine di questo percorso, la pensione di vecchiaia sarà raggiungibile a 67 anni e 5 mesi, mentre per la pensione anticipata serviranno 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne.

