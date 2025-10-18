Pensioni, lavori gravosi e usuranti esclusi da aumento età nel 2027

Dal mese in più previsto ad inizio 2027 fino ai due dal 2028: la Legge di bilancio approvata in Cdm ha autorizzato l’aumento graduale per la maggior parte dei lavoratori. "La sterilizzazione è confermata con un mese in più dal 2027 e altri 2 dal 2028", ha chiarito il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti precisando che "il Parlamento potrà nel 2027 cambiare le cose" aggiungendo che "per adesso sono due". Sul fronte dei contributi previdenziali minimi, una volta a regime la nuova soglia salirà a 43 anni e un mese per gli uomini e a 42 anni e un mese per le donne.