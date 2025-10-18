Pensioni, lavori gravosi e usuranti esclusi da aumento età nel 2027

Pensioni, lavori gravosi e usuranti esclusi dall’aumento d’età nel 2027: ecco quali sonoEconomia
Introduzione
Stando a quanto previsto nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) inviato il 15 ottobre dal governo alla Commissione europea, l’aumento graduale di tre mesi dell’età pensionabile a partire dal 1° gennaio 2027 verrà bloccato solo per i lavoratori che svolgono attività gravose e usuranti. Ecco quali sono le figure interessate dalla norma inserita nella Legge di bilancio 2026 approvata ieri dal Consiglio dei Ministri.
Quello che devi sapere
Aumento dell’aspettativa di vita
Lo scorso marzo l’Istat ha certificato l'aumento dell’aspettativa di vita in Italia nel 2024, tendenza che secondo quanto stabilito dalla legge Fornero impone un adeguamento automatico nel sistema pensionistico per quanto concerne sia l'età anagrafica sia l’anzianità contributiva per maturare l’uscita dal lavoro.
Per approfondire: Manovra 2026, le misure per i pensionati: dalle minime all'aumento dell'età dal 2027
L’intervento in Manovra
Nei mesi scorsi era circolata l’ipotesi di una sterilizzazione generalizzata dell’aumento che, secondo stime della Ragioneria di Stato, potrebbe costare per le casse pubbliche circa 3 miliardi di euro, una volta a regime. L’impatto di spesa previsto in Manovra sarà più limitato con 500 milioni stanziati per il 2026, 1,9 miliardi per il 2027 e 1,2 miliardi per il 2028.
Giorgetti: "Su aumento età pensioni 1 mese da 2027, 2 da 2028"
Dal mese in più previsto ad inizio 2027 fino ai due dal 2028: la Legge di bilancio approvata in Cdm ha autorizzato l’aumento graduale per la maggior parte dei lavoratori. "La sterilizzazione è confermata con un mese in più dal 2027 e altri 2 dal 2028", ha chiarito il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti precisando che "il Parlamento potrà nel 2027 cambiare le cose" aggiungendo che "per adesso sono due". Sul fronte dei contributi previdenziali minimi, una volta a regime la nuova soglia salirà a 43 anni e un mese per gli uomini e a 42 anni e un mese per le donne.
Blocco in vigore dal 2019
In attesa dell’approvazione definitiva della Manovra in Parlamento, l’indicazione tracciata nel Dpb punta a confermare per il biennio 2027-28 il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita, in vigore già dal 1° gennaio 2019, riconosciuto ai lavori gravosi e usuranti.
Quali sono le attività usuranti
La definizione di attività usuranti copre un ampio spettro di ruoli e figure professionali accumunate da condizioni pesanti tali da compromettere la salute fisica e mentale con il passare dell’età. Della categoria fanno parte i lavoratori che svolgono turni notturni per l’intero anno, dai conducenti di veicoli agli addetti in miniere, cave, gallerie o fonderie. Ad essere sottoposti secondo la legge a mansioni usuranti di notte sono inoltre i lavoratori in cassoni ad aria compressa, palombari, refrattaristi e operatori nell’industria del vetro.
Le condizioni
Resta da capire se la sterilizzazione dell’adeguamento alla speranza di vita attesa in Manovra varrà per tutti i lavori usuranti senza condizioni, così come previsto invece per accedere al pensionamento anticipato. In questo caso, infatti, il requisito agevolato viene concesso a patto che l’attività sia stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure per almeno metà della vita lavorativa totale.
Le regole attuali
Per i dipendenti impiegati in attività particolarmente usuranti per almeno 78 giorni all’anno, viene riconosciuta l’opzione dell’uscita anticipata a patto di aver maturato quota 97,6 intesa come somma tra età anagrafica di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni. Per gli autonomi inseriti nella medesima categoria invece il requisito sale a 98,6.
Attività gravose
Oltre ai lavori usuranti, nella misura sono incluse le attività gravose che anche in questo caso comprendono un lungo elenco in settori diversi. Si va dalle figure operanti nell’industria estrattiva e delle costruzioni - come operai edili, di manutenzione e conduttori di gru o macchinari di perforazione - ai trasporti come conducenti di mezzi pesanti, camion, convogli ferroviari e personale viaggiante. Della lista fanno parte, inoltre, i lavoratori in catena di montaggio nella siderurgia, conciatori di pelli, gli operatori impegnati nella rimozione dell’amianto o esposti ad alte temperature.
Sanità, asili e assistenza
Nella definizione rientrano tuttavia anche alcune figure professionali impegnate nella sanità, come il personale infermieristico e ostetrico turnista, e nell’assistenza di persone non autosufficienti. Sul fronte dell’educazione, sono considerate attività gravose le categorie di insegnanti di scuola d’infanzia e asili nido.
Lavoro notturno
Per quanto riguarda il lavoro notturno, fanno parte dell'elenco le attività che nell’arco dell’intero anno lavorativo richiedono almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Mentre per i lavori notturni a turni, è necessario lavorare per almeno 6 ore consecutive per almeno 78 giorni all’anno.
Per approfondire: Pensioni a 67 anni e 3 mesi da 2027, com'è aumentata età pensionabile in Italia in 20 anni