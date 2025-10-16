La Riforma Fornero aveva l'obiettivo di ridurre la spesa pensionistica nel breve periodo e rafforzare il legame tra aspettativa di vita ed età lavorativa. L'introduzione della nuova legge causò la crisi degli esodati: migliaia di lavoratori, che avevano già lasciato il lavoro con accordi di uscita anticipata, si ritrovarono con le nuove regole senza lavoro e senza pensione. La situazione provocò forti proteste sociali e politiche e il governo fu costretto a intervenire con sette salvaguardie legislative per tutelare gli esodati esclusi.