Pensioni, a dicembre arriva l’importo aggiuntivo. I requisiti

L’erogazione supplementare alla pensione vale 154,94 euro, ma non viene accreditata a tutti i pensionati. Introdotta dalla legge finanziaria 2001 (art. 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388), è riconosciuta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo ed è in determinate condizioni reddituali. Ecco tutti i dettagli

Chi ha diritto all’importo aggiuntivo

Introdotta dalla legge finanziaria 2001 (art. 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388), l’erogazione supplementare è riconosciuta solo a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e si trova in determinate condizioni reddituali. L’integrazione è destinata ai titolari di pensioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e di forme sostitutive o integrative gestite dall’Inps o da enti previdenziali privatizzati. Sono esclusi i trattamenti di natura assistenziale e le prestazioni esterne al sistema pensionistico. La verifica del diritto al supplemento si basa su due criteri: l’importo della pensione e il reddito complessivo ai fini Irpef. Per il 2024, il bonus è riconosciuto integralmente a chi percepisce una pensione annua non superiore a 7.936,87 euro. Come spiega Il Giornale, in caso di importi compresi tra il trattamento minimo (7.781,93 euro) e tale soglia, l’Inps riconoscerà la differenza, così da garantire un’integrazione fino al limite previsto. Inoltre, il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef non deve superare 11.672,9 euro per i single o 23.345,79 euro per i coniugati.

Quando e come arriva l’accredito

L’accredito avverrà automaticamente con il cedolino di dicembre. Non sarà necessario presentare alcuna domanda: l’erogazione avverrà d’ufficio (se i requisiti reddituali e contributivi sono stati correttamente aggiornati).