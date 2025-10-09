La Francia è il Paese europeo dove si va in pensione prima. I DATI

Esplora tutte le offerte Sky
Pensioni, la Francia è il Paese europeo in cui si lascia il lavoro prima. E gli altri?

Economia fotogallery
6 foto
Getty/Sky TG24

Nonostante la contestatissima riforma voluta dal presidente Macron due anni fa, l’età minima nella nazione d’Oltralpe rimane nettamente inferiore a quella dei suoi vicini, Italia compresa. Questo anche grazie a una buona natalità che rende il sistema previdenziale sostenibile. Di questo si è parlato nella puntata dell’8 ottobre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

