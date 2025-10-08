Francia, Lecornu avvia consultazioni: Macron non scioglie parlamento

Dopo le dimissioni, Sebastien Lecornu ha tempo fino a questa sera per formare un nuovo governo. Il presidente francese Emmanuel Macron gli ha affidato l’incarico di trovare un’intesa che consenta di uscire dall’attuale fase di incertezza politica che attanaglia la seconda economia della zona euro. Mentre Marine Le Pen e Jordan Bardella, del Rassemblement National, continuano a chiedere il ritorno alle urne, ieri Lecornu ha trascorso la giornata a Matignon ricevendo le forze politiche. L’obiettivo è formare un governo di scopo in grado di affrontare almeno due questioni prioritarie per la Francia: il varo di una manovra finanziaria per il 2026 e la definizione del futuro istituzionale della Nuova-Caledonia.

Lecornu: “Volontà di avere un bilancio entro fine anno”

"Ho buone motivi per dire, tra le buone notizie (...) che c'è una volontà (condivisa) di avere per la Francia un bilancio prima del 31 dicembre di quest'anno”, ha detto Lecornu, intervenuto stamattina in un breve punto stampa da Matignon, dopo le prime 24 ore di consultazioni con le forze politiche per trovare una soluzione alla crisi della Francia. "Questo allontana le prospettive di scioglimento" dell'Assemblea, ha aggiunto. Lecornu ha anche detto che oggi “è in gioco l'immagine della Francia". In riferimento all'esecutivo annunciato domenica sera e durato solo fino a lunedì mattina, ha detto che coloro che sono stati ministri solo per "qualche ora" non avranno diritto a nessuna indennità.

Le posizioni dei partiti



I Républicains (LR), guidati da Bruno Retailleau, indicato da molti come principale fautore della crisi, si sono detti "pronti a governare" a condizione che si tratti di una "coabitazione" con i macroniani e che i repubblicani "non vengano diluiti" nel campo presidenziale. Il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella, forte dei sondaggi che lo danno come favorito in caso di elezioni anticipate, ha rifiutato di partecipare ai colloqui, ribadendo la richiesta di scioglimento parlamentare.

"Questi negoziati finali - ha attaccato il partito dalla Fiamma tricolore - non hanno più come obiettivo di tutelare gli interessi dei francesi ma quelli del presidente stesso". Dello stesso avviso la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon.



Lecornu prosegue le consultazioni: in agenda socialisti ed ecologisti



Lecornu ha incontrato ieri gli alleati di Renaissance, insieme ai centristi di Horizons e del Modem, come anche i presidenti di Camera e Senato, Yäel Braun-Pivet e Gérard Larcher. Questa mattina sarà il turno di Partito socialista ed ecologisti, che chiedono a loro volta una "coabitazione" con un "primo ministro di sinistra". Il segretario del Partito socialista francese, Olivier Faure continua a rivendicare la nomina di un primo ministro di sinistra e rifiuta l'ipotesi di una “piattaforma comune anche minima” con i macroniani, come propone l'ex premier Gabriel Attal. “Non saremo nella confusione. Il dibattito deve svolgersi su tutti i temi”, ha detto prima dell'incontro con Lecornu. Faure intende anche "verificare" che la sospensione della riforma delle pensioni, “un gesto importante e un progresso per i dipendenti", non sia uno “specchio per le allodole”. La capogruppo della France Insoumise (LFI), Mathilde Panot, avverte che il suo partito è pronto a sfiduciare “qualsiasi governo che continuerà la politica macroniana”. Intervistata da RMC-BFMTV, l'esponente della gauche radicale ha detto, tra l'altro, di “non credere alla nomina di un governo di sinistra". Per lei, il segretario socialista, Olivier Faure otterrà solo “briciole” dal primo ministro dimissionario.