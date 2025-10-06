Pensioni, ipotesi stop all’aumento dell’età ma non per tutti

"Se le anticipazioni di stampa trovassero conferme nella prossima legge di Bilancio, saremmo di fronte all'ennesima truffa perpetrata dal governo sulle pensioni. Chi in campagna elettorale aveva assicurato agli italiani che avrebbe abolito la legge Fornero, in primis la Lega di Salvini-Durigon, ora si prepara ad aumentare di tre mesi l'età pensionabile dal 2027 - con la sola eccezione di chi, alla stessa data, avrà compiuto 64 anni. Di fatto, si tratterebbe a tutti gli effetti di un nuovo peggioramento della stessa 'legge Fornero'", ha dichiarato in una nota la capogruppo del M5S in commissione Bilancio al Senato Elisa Pirro. "Il tutto così com'è già avvenuto con le scorse manovre che hanno falcidiato le rivalutazioni finanche degli assegni dei pensionati del ceto medio, al solo fine di fare cassa. Non c'è da sorprendersi visto che il governo ha fatto all-in sul riarmo a scapito di sanità, istruzione, welfare. Abbiano almeno il buon gusto di chiedere scusa agli italiani presi in giro dalle loro false promesse", ha poi aggiunto.

