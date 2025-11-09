Nel Mezzogiorno più pensioni erogate che lavoratori: ecco dove

Pensioni, nel Mezzogiorno quelle erogate sono più del numero di lavoratori: ecco doveEconomia
Introduzione
Da alcuni anni, nel Sud Italia e nelle Isole, il numero delle pensioni erogate ha superato quello dei lavoratori. Nel 2024, per esempio, a fronte di 7,3 milioni di pensioni pagate, c’erano poco più di 6,4 milioni di occupati. I dati arrivano da un'analisi dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre, secondo cui il Mezzogiorno è l'unica ripartizione geografica del Paese che presenta questo squilibrio.
Quello che devi sapere
La situazione nelle varie regioni
La regione con il disallineamento più marcato è la Puglia che registra un saldo negativo pari a 231.700 unità. A eccezione della Liguria, dell'Umbria e delle Marche, invece, le regioni del Centro-Nord mantengono un saldo positivo che si è rafforzato, grazie al buon andamento dell'occupazione avvenuto negli ultimi 2-3 anni. Dalla differenza tra i contribuenti attivi (lavoratori) e gli assegni erogati ai pensionati, spicca, sempre nel 2024, il risultato della Lombardia (+803.180), del Veneto (+395.338), del Lazio (+377.868), dell’Emilia Romagna (+227.710) e della Toscana (+184.266).
Per approfondire: Pensioni, età d’uscita dal lavoro sempre più alta: si andrà verso i 70 anni nel 2067
Contrasto al lavoro nero
Con sempre più pensionati e un numero di occupati che, tendenzialmente, dovrebbe rimanere stabile, nei prossimi anni la spesa pubblica è destinata ad aumentare. Nel giro di poco tempo queste dinamiche potrebbero compromettere l'equilibrio dei conti pubblici e la stabilità economica e sociale dell'Italia. Per frenare questa tendenza è fondamentale ampliare la base occupazionale, facendo emergere i tanti lavoratori in nero presenti nel Paese, incrementando, in particolare, i tassi di occupazione dei giovani e delle donne che, in Italia, restano tra i più bassi d’Europa.
Su Insider: Il lavoro che cambia: entro 10 anni scomparirà il 40% degli impieghi
Entro il 2029 in tanti lasceranno il lavoro
Nel breve periodo la situazione è destinata a peggiorare, anche al Centro-Nord. Tra il 2025 e il 2029, infatti, si stima che poco più di 3 milioni di italiani lasceranno il posto di lavoro. Di questi ultimi, 2.244.700 (pari al 74% circa del totale) riguarderanno persone che lavorano nelle regioni centro settentrionali. Nel giro di qualche anno si assisterà a un vero e proprio esodo, con milioni di persone che passeranno dal mondo del lavoro all'inattività con conseguenze sociali, economiche e occupazionali di portata storica per il nostro Paese.
Su Insider: Inverno demografico, come sarà il mondo del lavoro nel 2050?
Le realtà più in difficoltà
Dall'analisi del saldo tra il numero di occupati e le pensioni erogate nel 2024, la provincia più "squilibrata" d'Italia è Lecce: la differenza è pari a -90.306. Seguono Reggio Calabria con -86.977, Cosenza con 80.430, Taranto con -77.958 e Messina con -77.002. Va segnalato che l'elevato numero di assegni erogati nel Sud e nelle Isole non è ascrivibile alla eccessiva presenza delle pensioni di vecchiaia o anticipate, ma invece all'elevata diffusione dei trattamenti assistenziali e di invalidità.
Da cosa dipende
Un risultato preoccupante che dimostra con evidenza gli effetti provocati in questi ultimi decenni da quattro fenomeni strettamente correlati fra di loro: la denatalità, il progressivo invecchiamento della popolazione, un tasso di occupazione molto inferiore alla media Ue e la presenza di troppi lavoratori irregolari. La combinazione di questi fattori ha ridotto progressivamente il numero dei contribuenti attivi e, conseguentemente, ingrossato la platea dei percettori di welfare. Un problema che non riguarda solo l’Italia ma attanaglia gran parte dei Paesi occidentali.
Squilibri anche al Nord
Verosimilmente, nei prossimi anni la situazione è prevista in peggioramento in tutto il Paese, anche nelle zone più avanzate economicamente. Gia adesso ci sono 8 province settentrionali che al pari della quasi totalità di quelle meridionali registrano un numero di pensioni erogate superiore a quello dei lavoratori attivi. Si tratta di Rovigo (-2.040), Sondrio (-2.793), Alessandria (-6.443), Vercelli (-7.068), Biella (-9.341), Ferrara (-9.984), Genova (-10.074) e Savona (-13.753). Due province della Liguria su quattro presentano un risultato anticipato dal segno meno, mentre in Piemonte sono tre su otto. Delle 107 province d'Italia monitorate in questa analisi dell'Ufficio studi della Cgia, solo 59 presentano un saldo positivo. Le uniche realtà territoriali del Mezzogiorno che registrano una differenza positiva sono Matera (+938), Pescara (+3.547), Bari (+11.689), Cagliari (+14.014) e Ragusa (+20.333).
Come incide l’anzianità dei lavoratori
Con tanti pensionati e pochi giovani, anche le imprese sono in seria difficoltà. Reperire sul mercato del lavoro figure professionali altamente specializzate è ormai diventata un'impresa complicata. Attualmente la regione che presenta l'indice di anzianità dei dipendenti privati più elevato è la Basilicata (82,7). Significa che ogni 100 dipendenti al di sotto dei 35 anni, ve ne sono 82,7 che hanno oltre 55 anni. Seguono la Sardegna (82,2), il Molise (81,2), l'Abruzzo (77,5) e la Liguria (77,3). Il dato medio nazionale è pari al 65,2. Le regioni meno "colpite" da questo fenomeno - anche se già da alcuni anni sono costrette comunque a fare i conti con questa criticità - sono l'Emilia Romagna (63,5), la Campania (63,3), il Veneto (62,7), la Lombardia (58,6) e il Trentino Alto Adige (50,2).
Per approfondire: Pensioni, 4,6 milioni di italiani prendono meno di 1.000 euro al mese. I dati Inps