Nel Mezzogiorno più pensioni erogate che lavoratori: ecco dove

Con tanti pensionati e pochi giovani, anche le imprese sono in seria difficoltà. Reperire sul mercato del lavoro figure professionali altamente specializzate è ormai diventata un'impresa complicata. Attualmente la regione che presenta l'indice di anzianità dei dipendenti privati più elevato è la Basilicata (82,7). Significa che ogni 100 dipendenti al di sotto dei 35 anni, ve ne sono 82,7 che hanno oltre 55 anni. Seguono la Sardegna (82,2), il Molise (81,2), l'Abruzzo (77,5) e la Liguria (77,3). Il dato medio nazionale è pari al 65,2. Le regioni meno "colpite" da questo fenomeno - anche se già da alcuni anni sono costrette comunque a fare i conti con questa criticità - sono l'Emilia Romagna (63,5), la Campania (63,3), il Veneto (62,7), la Lombardia (58,6) e il Trentino Alto Adige (50,2).

Per approfondire: Pensioni, 4,6 milioni di italiani prendono meno di 1.000 euro al mese. I dati Inps