Il lavoro che cambia: entro 10 anni scomparirà il 40% degli impieghi

Secondo il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, l’automazione e l’intelligenza artificiale trasformeranno radicalmente il mercato del lavoro: 170 milioni di nuove posizioni ma 92 milioni destinate a sparire. A sopravvivere saranno i lavoratori capaci di aggiornarsi costantemente, anche grazie a piattaforme di “micro-learning” che rendono la formazione continua, elastica e personalizzata