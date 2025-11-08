Pensioni 2026, ecco gli aumenti dovuti all'inflazione: le simulazioni

"I pensionati, che sono il vero ammortizzatore sociale del Paese, devono recuperare potere d'acquisto", è la sollecitazione del segretario generale nazionale Uilp, Carmelo Barbagallo. "In ogni famiglia c'è almeno un pensionato che partecipa fisicamente, perché svolge compiti e mansioni, o economicamente al sostentamento del nucleo familiare. Da dieci anni perdiamo potere d'acquisto e serve una legge per i pensionati attivi", evidenzia ancora Barbagallo. "Aver affidato lavori socialmente utili ai giovani è stato un errore. I giovani devono avere prospettive di un lavoro stabile e sicuro negli anni, in linea con la loro formazione. E i pensionati attivi possono fare tutti quei lavoretti che rappresentano comunque un contributo sociale rilevante", spiega Barbagallo.

