Bonus Giorgetti, nel 2026 aumento di stipendio a chi rinvia pensione

Ma quale sarà l’impatto sui conti pubblici? Stando ai dati disponibili, nel 2026 si stimano minori entrate contributive per circa 12,8 milioni e un risparmio di spesa pensionistica di 12,2 milioni: l’effetto netto è dunque leggermente negativo, nell’ordine di mezzo milione. Il 2027 e il 2028 mantengono lo stesso schema, con un saldo che resta moderatamente in rosso perché la riduzione dei contributi supera i risparmi sulle uscite. Nel 2029 l’effetto peggiorerà.

È dal 2030 in avanti che dovrebbe esserci un cambio di passo: il risparmio sulle pensioni dovrebbe diventare strutturalmente superiore e l’effetto complessivo si attesta in positivo, attorno a 2,3 milioni l’anno. In sostanza, si vedranno i risultati del meccanismo per cui i lavoratori che hanno posticipato l’uscita fanno diminuire la spesa per le nuove pensioni. Così il sistema recupera una parte dei costi iniziali.

