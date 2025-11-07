Manovra 2026, il risparmio per le famiglie da modifiche Irpef e Isee

L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), nel corso delle audizioni, ha stimato che la diminuzione di due punti percentuali dell’aliquota interesserà poco più del 30% dei contribuenti, circa 13 milioni di persone con redditi oltre i 28 mila euro. A pieno regime, la misura comporterà un calo del gettito fiscale di circa 2,7 miliardi di euro, un importo lievemente inferiore rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica della legge di bilancio. Quasi la metà del beneficio complessivo si concentrerà su chi percepisce oltre 48 mila euro l’anno, una platea che rappresenta appena l’8% del totale. L’impatto della riforma varia sensibilmente in base al livello di reddito e alla tipologia di contribuente: tra i lavoratori dipendenti, il vantaggio medio stimato è di 408 euro per i dirigenti, 123 per gli impiegati e 23 per gli operai; per i lavoratori autonomi si attesta a circa 124 euro, mentre per i pensionati è di appena 55.