Manovra, tappe e date dell’iter della Legge di Bilancio

Manovra 2026, dal Dpfp alle Camere alla Legge di Bilancio: tappe e date da segnareEconomia
Introduzione
Come ogni autunno il governo è alle prese con la manovra. Il 17 settembre la commissione Bilancio del Senato ha approvato all'unanimità la risoluzione unitaria di maggioranza e opposizione sul nuovo Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), che andrà a sostituire la Nadef. La risoluzione stabilisce che il documento vada trasmesso alle Camere entro il prossimo 2 ottobre. Ecco le novità e le tappe.
Quello che devi sapere
La data chiave
Sul calendario, la data da segnare con il cerchio rosso diventa quella del 2 ottobre. Per allora il governo dovrà trasmettere al Parlamento, al posto della Nadef, un documento che contenga tra l'altro l'aggiornamento delle previsioni a legislazione del Dfp macroeconomiche e di finanza pubblica, il conto economico delle amministrazioni pubbliche articolate per sottosettore, l'aggregato della spesa netta e anche "l'articolazione delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari".
Per approfondire: Manovra 2026, allo studio rottamazione quinquies delle cartelle: cosa sappiamo
Cosa deve contenere il documento
La risoluzione fissa i contorni del nuovo documento in attesa della riforma della legge di contabilità alla luce delle nuove regole del Patto di Stabilità Ue. Il documento impegna il governo anche a dare conto nel Dpb e nella Nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di bilancio "per il periodo di riferimento, delle componenti dell'aggregato di spesa netta"; ad "aggiornare, laddove necessario, l'elenco dei provvedimenti collegati alla manovra" indicati nel Dfp 2025; a corredare il Dpfp di "una relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile" e della nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente. Andranno inoltre presentati, entro i termini previsti a legislazione vigente per la legge di bilancio, anche altri documenti già previsti a corredo del Def, ovvero il Rapporto programmatico con gli interventi per ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate e il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione.
Per approfondire: Manovra 2026, dal taglio Irpef a rottamazione e Tfr per le pensioni anticipate: le ipotesi
Il voto in Commissione
In assenza della nuova legge di finanza pubblica, come già accaduto in aprile con il Dfp, maggioranza e opposizione si sono dovute accordare sui contenuti del documento con un voto nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato.
Per approfondire: Rivalutazione delle pensioni, il costo per il 2026 è di 5 miliardi. Caccia alle risorse
L’iter
Dopo l’approvazione in ciascuna delle due Camere, di solito entro metà ottobre il governo deve trasmettere alla Commissione europea e all’Eurogruppo il Documento programmatico di bilancio (Dpb). Segue, entro il mese di ottobre (l’anno scorso fu il 20) la presentazione ufficiale in Parlamento da parte del governo della Manovra vera e propria. Di solito questo passaggio è anticipato da un Cdm che approva il Ddl bilancio. A novembre arrivano le previsioni economiche della Commissione Ue ed entro fine mese il primo parere di Bruxelles sulla manovra dei vari Stati. La Legge di Bilancio deve poi essere approvata da Montecitorio e Palazzo Madama entro il 31 dicembre, per poi entrare in vigore il 1° gennaio 2026.
Il quadro generale
Intanto le incertezze internazionali potrebbero pesare sul quadro generale della manovra al quale lavora il governo. Giorgetti ha spiegato che "tutto questo quadro su cui c'era una sicurezza si è complicato un po' con tutte le vicende che a livello internazionale sono divampate e che non dipendono dal governo". Pesano gli oneri diretti e indiretti della guerra in Ucraina, dal costo dell'energia al sostegno finanziario che i Paesi dovranno sostenere. Il ministro dell’Economia ha aggiunto che "l’entità della manovra finanziaria è una variabile dipendente dai numeri di contesto che, come ho sempre detto, è dovere del ministero dell’Economia assicurare”.
Per approfondire: Manovra, Giorgetti: "Quadro complicato per taglio Irpef e nuova rottamazione cartelle"
Le risorse
Il quadro delle risorse a disposizione inizierà a prendere forma da oggi. Il 22 settembre è infatti il giorno in cui l'Istat diffonde i conti economici nazionali: dati che il Tesoro attende per definire i numeri che andranno a comporre il Documento programmatico di finanza pubblica che sostituisce la vecchia Nadef.
Per approfondire: Giorgetti: “Taglio Irpef e rottamazione cartelle sono un obiettivo, ma seguiremo priorità”