Manovra, tappe e date dell’iter della Legge di Bilancio

Intanto le incertezze internazionali potrebbero pesare sul quadro generale della manovra al quale lavora il governo. Giorgetti ha spiegato che "tutto questo quadro su cui c'era una sicurezza si è complicato un po' con tutte le vicende che a livello internazionale sono divampate e che non dipendono dal governo". Pesano gli oneri diretti e indiretti della guerra in Ucraina, dal costo dell'energia al sostegno finanziario che i Paesi dovranno sostenere. Il ministro dell’Economia ha aggiunto che "l’entità della manovra finanziaria è una variabile dipendente dai numeri di contesto che, come ho sempre detto, è dovere del ministero dell’Economia assicurare”.

