Bonus mamme e congedo parentale, le novità dal 2026. Cosa sapere

Bonus mamme e congedi parentali, come cambiano dal 2026? Le novità

Getty/Sky TG24

Il governo Meloni prova a risollevare la natalità e a supportare la genitorialità con un pacchetto di interventi inseriti nella Legge di Bilancio 2026. Si va dagli sgravi per i datori di lavoro che assumono madri con più di tre figli, all'allungamento del periodo in cui si può usufruire dei congedi. Anche di questi temi si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 29 ottobre

