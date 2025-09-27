Maternità e paternità per i freelance, come funziona l'indennità Inps

Introduzione

Anche i lavoratori autonomi freelance o con contratti di collaborazione, quindi iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, hanno diritto a un’indennità di paternità e maternità. Non tutti ne sono al corrente: spesso – come sottolinea lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – si pensa che soltanto chi ha “il posto fisso” abbia delle tutele di questo tipo. Non è così, anche se va detto che alcune disparità con i lavoratori dipendenti esistono. Diritti, requisiti, come e quando fare domanda: ecco tutto quello che c’è da sapere